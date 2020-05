Bruno Faria Lopes brunolopes@sabado.cofina.pt 07 de maio de 2020 às 20:15

O desafio dos juízes alemães aos políticos europeus

Ao dar um tiro no “whatever it takes” do BCE, a sentença do Tribunal Constitucional alemão é um desafio para os governantes europeus deixarem de usar o biombo do BCE como meio de fuga à sua responsabilidade de completar a união económica e monetária. O risco daqui para a frente será maior.