O fantasma da fragmentação volta a pairar sobre as muralhas do euro

Na economia, como na literatura, os fantasmas são manifestações de assuntos por resolver: o do risco sobre as dívidas dos países do “Sul” ilustra esse ponto sobre a solidez da Zona Euro. O regresso do fantasma da fragmentação financeira não tem de gerar a crise de 2010, mas é um novo exame para a política europeia – e para a portuguesa.