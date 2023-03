O governante que diz, a sorrir, que quer liquidar o AL

O Governo continua sem conseguir explicar qual é o “problema” que quer resolver na habitação e as intervenções públicas têm sido confrangedoras. A mais recente foi a entrevista do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Nuno Félix, que com um sorriso matreiro admitiu que o Governo quer liquidar o negócio do qual vivem milhares de pessoas.