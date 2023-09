Onde uma crise imobiliária não é só uma crise imobiliária

Na China, a expressão “crise habitacional” tem um sentido muito diferente do de Portugal e de outros países – no mercado chinês quer dizer o fim abrupto de uma duradoura e enorme bolha imobiliária. Se o leitor está a pensar na eventual “bolha” portuguesa, um mercado no qual a procura ainda excede a oferta, desengane-se. Esta bolha chinesa implica ruas, bairros e cidades-fantasma feitos de torres altas com apartamentos novos por habitar,

...