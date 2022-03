A Justiça e as agendas dos partidos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Um tribunal autorizou o cidadão Mário Machado, a contas com a Justiça (tem de se apresentar quinzenalmente numa esquadra), a combater na Ucrânia. Machado, militante da extrema-direita neo-nazi, não se recomenda: tem um longo historial de problemas (graves) com a Justiça, que inclui pena de prisão. Conhecida a decisão, seguiu-se um “bruáaá”: então a Justiça deixa Machado sair do país? O PCP declarou

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...