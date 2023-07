Perspetivas económicas até ao fim do ano

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O primeiro semestre das bolsas foi melhor do que a generalidade dos analistas esperava, mesmo com a subida forte das taxas de juro e o arrefecimento económico.





O índice S&P 500 subiu 15,9% no período, ficando apenas a 7,5% do máximo histórico (4.808,93 pontos) e 27,5% acima do mínimo dos últimos 12 meses terminados em 30/06/2023 (3.491,58 pontos).