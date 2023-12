Connosco ou contra nós

or estes dias decorre no Dubai a COP28, vigésima oitava tentativa para unir a humanidade no esforço de reduzir as emissões de gases com efeito de estufa (GEE) e impedir os piores cenários de alterações climáticas. Esta COP tem sido muito criticada, até por ser presidida pelo sultão Al Jaber, que lidera simultaneamente a petrolífera ADNOC nos Emirados Árabes Unidos e já exprimiu algum ceticismo em relaçã

...