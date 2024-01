Mudar para melhor

Um novo ano no calendário é considerado por muitos uma boa oportunidade para fazer um balanço sobre o que foi o ano anterior e para adotar resoluções de mudança sobre alimentação e saúde, estratégias de desenvolvimento pessoal, e gestão do dinheiro. Apesar de a maioria das resoluções de Ano Novo ficarem por cumprir, algumas pessoas alteram realmente o seu comportamento e alcançam resultados favoráveis. O que nos ajuda a mudar com sucesso?