Por uma agricultura com futuro

Em Portugal, no último ano, os agricultores tiveram de lidar com a seca e os elevados custos dos fatores produtivos, mas pior ainda foram os atrasos no Pedido Único, as múltiplas “não conformidades” supostamente detetadas por um novo sistema que ninguém compreende, os absurdos (e contraproducentes) cortes nos pagamentos por práticas ecológicas, e a quase total ausência de esclarecimentos sobre todas as anteriores. Assim dá mesmo vontade de ir para a rua com o trator.