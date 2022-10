Elefante às postas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ao longo das últimas crises financeiras tem-se assistido a um esforço bem-sucedido das autoridades de supervisão no conhecimento do risco nos mercados financeiros. No rescaldo da grande crise financeira da década passada, endogamia entre fundos mobiliários e bancos ou possibilidade de os bancos deterem posições arriscadas na carteira própria foram corrigidas. Atualmente, a detenção de ativos arriscados pelos bancos é

