Auxílios à aviação: não haverá almoços grátis (I)

As frotas de aviões parqueadas em terra, tal como as gaivotas, não deixam margem para equívocos. Só que desta vez é de um cataclismo que se trata, transversal a toda a indústria da aviação.

Às companhias aéreas europeias, e em particular à TAP e aos seus acionistas (público e privados), colocam-se quatro questões principais:

- Qual a modalidade de auxílio de Estado a conceder e em que valor?

- Quais as condições que a Comissão Europeia (CE) vai exigir para aprovar os auxílios?

- Que efeitos se irão produzir em termos de concentração na indústria?

- Como se irão comportar em termos concorrenciais a British Airways e o governo britânico, com um pé dentro e outro fora da UE?

Modalidade do auxílio

As opções ao dispor do governo português passam pela nacionalização da TAP, pela injeção de capital por parte do acionista público e eventualmente dos privados, pela concessão de garantias de Estado a financiamento contraído junto da banca ou por uma combinação destes instrumentos, eventualmente conjugados com mecanismos que a própria empresa desencadeie, como seja a emissão de dívida (garantida ou não) e a sua colocação no mercado junto de investidores.

Numa economia de mercado a nacionalização é, e deve permanecer, uma medida de último recurso, até pelo peso que coloca sobre os ombros dos contribuintes.

Quanto aos outros caminhos possíveis, a radiografia prévia da TAP denota alguns problemas: prejuízos acima dos € 100 milhões nos últimos dois anos e um endividamento muito significativo. O que torna problemático o recurso a quaisquer medidas implicando acréscimo de endividamento. Conceder um financiamento a uma empresa que se encontra subitamente sem receitas representa para o credor um risco quase absoluto. Por outro lado, uma garantia concedida (pelo Estado ou por outrem) a tal financiamento representa para o garante, na prática, a assunção da dívida, o que significa que o custo dessa garantia não pode deixar de ser muito elevado.

Esta é a razão pela qual uma injeção de capital, em troca de títulos representativos desse mesmo capital, se mostra como a decisão economicamente mais racional e menos penalizadora para o contribuinte, sobretudo se - como equaciona fazer o governo britânico - a aquisição de capital visar a sua revenda mais tarde a investidores privados. O que pressupõe, naturalmente, que a companhia consiga manter-se ou tornar-se suficientemente atrativa.

No caso da TAP, qualquer mexida no seu capital implicará perturbar delicados equilíbrios que nos últimos anos foram estabelecidos entre o Estado e os privados, exceto se os privados estiverem dispostos a acompanhar o Estado de forma a manter a correlação de forças, o que, nas atuais circunstâncias, se mostra duvidoso. Pode, no entanto, ser o mote para o Estado reconfigurar a composição acionista da TAP, algo por que este Governo já por mais de uma vez demonstrou vontade.

Já o caso da SATA se mostra bastante mais problemático.





Comissão Europeia