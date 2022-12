Num mundo em disrupção, que caminho para as empresas portuguesas?

As exportações portuguesas bateram recordes após a pandemia, estando agora perto de atingir os 50% no valor do PIB e a economia mundial cresceu no último ano ao maior ritmo dos últimos 50. Contudo, estes dados positivos contrastam com os enormes impactos da guerra na Europa, que agravou uma tendência inflacionária que ameaça agora as economias e traz uma nuvem negra sobre o ano que aí vem.





...