A Troca das Princesas no Caia

A satisfação é tanta para as hostes castelhanas que nem se pouparam a gastos e a trazer os reis e o governo de Madrid em peso a uma almoçarada no Caia, a que certamente não faltará a ministra Maroto, que nem nos melhores sonhos terá imaginado um desfecho tão favorável para o turismo espanhol.

Quando ouvi falar no encontro entre o rei de Espanha e o Presidente da República Portuguesa, com festa no Caia, dei um salto. Só podia ser uma reconstituição histórica da famosa Troca das Princesas, em que numa ponte-pavilhão de madeira construída sobre o rio-fronteira, em janeiro de 1729, os reis D. João V de Portugal e Filipe V de Espanha entregaram as suas respetivas filhas, com toda a pompa e circunstância. D. Maria Bárbara tornar-se-ia rainha de Espanha, enquanto D. Mariana Vitória reinaria ao lado de D. José I e, claro, do Marquês de Pombal. Imagino Marcelo Rebelo de Sousa a percorrer o Alentejo entre saudações e vivas no chamado Coche da Troca das Princesas, que felizmente ainda está preservado no Museu dos Coches, enquanto Filipe VI virá de Madrid, como o seu antecessor, acompanhado dos ministros e de toda a sua corte. E, claro, estarão também presentes os repórteres da Gazeta de Lisboa e da Gazeta de Madrid. Mas, tal como há 291 anos, o que se passou nos bastidores ninguém sabe ao certo.





Desta vez, a coisa parece ter começado, como não poderia deixar de ser, com uma provocação de uma obscura ministra espanhola do Turismo que, sem água vai nem água vem, e borrifando-se no Governo do senhor Costa, anunciou alto e a bom som que as fronteiras iam abrir já no próximo dia 22.