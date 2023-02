Educação: o contrato continua por cumprir

E não nos moam mais a cabeça e os ouvidos com as tretas dos encantos da escola pública, com a “paixão pela Educação”, o compromisso com a recuperação das aprendizagens pós-pandemia e outras lérias do género, pelo menos enquanto continuam a deixar os alunos numa montanha-russa. E o contrato por cumprir.