Plano de quarentena: dar cabo dos grafitis

Com as ruas desertas e, finalmente, a possibilidade de passear a pé sem sermos atropelados ou obrigados a engolir o fumo dos tubos de escape, vemos os lugares onde moramos como se fosse a primeira vez. Reparamos naquela casa que ficava sempre tapada pelos autocarros, vemos com olhos de ver a beleza da calçada que normalmente está tão apinhada de gente que nem distinguimos o desenho, subimos escadinhas nunca antes trepadas, e damos conta de como são extraordinários os azulejos de uma fachada. Mas nestas voltas maravilha, que nos devolvem os “nossos” espaços, ficamos mais chocados do que nunca com os atentados ao património, coletivo ou individual, que representam as pinturas e tags selvagens que conspurcam edifícios com tanto esforço recuperados e pintados, borrões de pretensa arte que inexplicavelmente admitimos. E são tantos e tantos, muros inteiros, fontes e biquinhas, portas e janelas, até os vidros de pessoas que acordam a perceber que foram vandalizadas durante a noite porque deixaram de conseguir ver para a rua.





Perante tudo isto é absolutamente inadmissível a passividade das autoridades, mas a nossa também. Queixamo-nos a medo, porque não sei por que carga d’água alguém parece ter decidido que é “fascista” obstar a estas supostas manifestações de talento, de supostos jovens que não têm onde exprimir a sua vocação senão nas paredes dos outros sem o seu consentimento; porque, quando tanta gente reverencia a “arte urbana”, receamos que nos chamem ignorantes e nos digam que aquilo que ali está é um Vhils ou um Bordalo II, e nós é que não sabemos ver. Ou, simplesmente, porque cansados de circular em comboios selvaticamente vandalizados e vendo o dinheiro dos nossos impostos canalizado vez após vez para a sua limpeza (750 mil euros entregues pelo Estado à CP, em 2019), sem que ninguém se pareça importar que sejam vandalizados de novo no dia seguinte, damos a guerra por perdida. E passamos a tentar não ver. Aceitando serenamente que, aqueles que elegemos para gerir a nossa terra, ou não vejam, ou sejam tão impotentes como nós quando se trata de castigar os infratores, e garantir que o mal não se propague qual covid-19.