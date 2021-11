Transformar mulheres em bombas-relógio

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Hoje a minha indignação é contra o ministro da Saúde do Reino Unido, e dos que ensandeceram com ele. Sabem o que disse? Que o governo britânico pretende que óvulos e esperma possam ser congelados durante 55 anos, porque o atual limite de dez anos é "ferozmente restritivo". E o que o motivou? A certeza de que "A nova lei ajudará as pessoas a desligar da pressão imposta pelo seu relógio biológico".