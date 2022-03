Socorro, estou debaixo de água

Saudades do tempo em que o famoso ditado - Trabalho é trabalho; Lazer é lazer - fazia sentido no seu dia a dia? Serei só eu que, agravado pela fase de teletrabalho obrigatório no período mais negro da pandemia covid-19, comecei a usar e misturar todas as formas/redes de comunicação perdendo totalmente o controlo entre o que é estritamente profissional e o que é, na melhor das hipóteses, misto?





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...