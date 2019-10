AD - Alternativa democrática

As alternativas ao futuro governo liderado pelo PS deviam preparar-se numa lógica consistente, com tempo, recursos e como uma estratégia clara de verdadeira alternativa democrática.

A FRASE...

"Festejem, festejem, mas que ninguém pense que algo de reformista e estruturante possa vir a ser feito por um governo de António Costa neste tempo de pós-geringonça à esquerda e Rio sem fim à direita."





José Manuel Fernandes, Observador, 7 de outubro de 2019

A ANÁLISE...

Em 2011, as diferenças de votantes entre os partidos de esquerda (PS, BE e PCP) e os de direita (PSD e CDS) - independentemente de alguns que militam nestes partidos não quererem ser associados à esquerda e ou à direita, em que prevalece, por vezes, mais o egocentrismo e as fidelidades sobre o necessário debate ideológico para conquistar o poder - foi de aproximadamente 16.000 votos favorável à esquerda.

Em 2015, agora já com o PAN - um partido pendular que, por simplificação, associamos à esquerda -, a diferença foi de aproximadamente 662.000 votos. Nestas eleições, e contando com os votos do Chega, Iniciativa Liberal, Aliança e Livre, os partidos das esquerdas tiveram mais 1.081.000 de votantes do que os da direita. Recuperar 1 milhão de eleitores em quatro anos - admitindo uma legislatura com ventos favoráveis - é obra! As alternativas ao futuro governo liderado pelo PS deviam preparar-se numa lógica consistente, com tempo, recursos e como uma estratégia clara de verdadeira alternativa democrática.





Não nos devíamos esquecer de que o governo do PSD e CDS que nos libertou, e bem, da troika, foi bafejado pelo desastre que foi o crescimento e gestão da dívida pública, os efeitos da crise internacional e os erros das políticas públicas do PS à época liderado por José Sócrates. A inexperiência da troika na preparação do programa e a severidade da crise instalada levou a que o Governo de Passos Coelho e Portas, mais por imperativo externo do que por intenção, se esquecesse dos efeitos colaterais eleitorais das políticas seguidas. As esquerdas exploraram esse filão, com a ajuda dos media tradicionais.