A “Silly Season” antecipada no Rio Febras

A reação generalizada de simpatia com o pequeno festival de Briteiros, e as inúmeras declarações de interesse que o festival gerou nas redes sociais ofereceram-lhe uma publicidade com a qual nunca teriam sonhado, e que provavelmente lhe permitirá vender febras e cervejas suficientes para comprar duas carrinhas.