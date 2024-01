Ações populares: quem financia o que é de todos?

Na generalidade das ações cíveis, o esforço financeiro com a sua preparação e propositura compete aos interessados, que têm de suportar não apenas as custas processuais, mas igualmente o pagamento dos honorários dos seus advogados, os pareceres que estes entenderem ser úteis à preparação da causa, ou os estudos técnicos necessários para que certos ângulos da questão fiquem mais claros aos olhos do Tribunal.