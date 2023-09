As regras da concorrência não são um "direito de ricos"

Se tivermos em conta que, de acordo com as estimativas da ONU, FMI e Banco Mundial, Marrocos está no último terço das nações do mundo no que diz respeito ao PIB per capita e ao índice de desenvolvimento humano, estes números fazem cair por terra a ideia de que as regras de concorrência têm uma aplicação marginal fora dos grandes blocos económicos atuais.