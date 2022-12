Bola, Bosman e bolo-rei

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Como grande parte dos leitores se recordará, o caso que fez mudar o desporto mais amado do mundo teve origem num tribunal belga. Depois de confrontado com uma proposta de renovação que lhe reduzia o vencimento a um quarto, Jean-Marc Bosman (futebolista do Royal Club Liégeois) pretendia transferir-se para um clube da 2ª divisão francesa. Por razões que agora não interessam, os regulamentos permitiram que o clube de origem travasse essa transferê

...