EDP: quando a conta da luz é alta

No passado dia 25, o Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) confirmou o essencial da sentença do Tribunal da Concorrência que tinha já, por seu lado, confirmado a decisão da Autoridade da Concorrência (AdC) no caso EDP, condenando-a numa coima de €40 milhões – a maior aplicada em Portugal por abuso de posição dominante.





...