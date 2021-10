Newcastle Utd.: quando o livre vai à barreira

Estou longe de simpatizar com o regime saudita ou com os novos-ricos do futebol. Mas quando vejo “donos disto tudo” a usarem truques tão sonsos como estes para impedir que outros comam do mesmo bolo, quase tenho vontade de comprar uma camisola do Newcastle. Ou de desejar um Brexit para o futebol.