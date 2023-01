“Superliga Europeia”: crónica de uma morte (ainda só) anunciada

Também eu, adepto confesso do desporto-rei, prefiro sem hesitação o modelo atual àquele que foi proposto. Mas tenho de confessar que a argumentação jurídica não me convenceu completamente, e que enquanto não for publicada a decisão do TJUE não dou esta batalha por ganha.