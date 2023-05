“Vai um copo?”: o “greenwashing” dos festivais de verão

Mas se os festivais e as cervejeiras querem de facto ser amigos do ambiente e dos consumidores, há uma coisa muito simples que podem fazer: em vez dos pufes insufláveis, dos porta-chaves de trazer ao pescoço e dos outros 1001 brindes inúteis e poluentes, ofereçam antes um copo que as pessoas terão depois de deixar à saída.