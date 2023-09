O Governo a gerir as empresas

É bom lembrar que Portugal também é o segundo país da OCDE em que a diferença entre a taxa legal máxima e a taxa efetiva é mais elevada, com uma diferença de cerca de 6,43 pp. Ou seja, as empresas portuguesas têm um incentivo maior para distorcerem as suas decisões de gestão de forma a poderem beneficiar de todas as deduções, isenções e benefícios que o Governo estabelece.