É bom trabalhar em casa?

Na prática, o incentivo ao teletrabalho é positivo, mas não é nenhuma panaceia e tem de ser bem gerido para as situações certas e com as pessoas certas...

De acordo com um estudo da Regus sobre o impacto sócio-económico do trabalho flexível nas empresas e pessoas, há a previsão de que em 2030 entre 8% a 13% do emprego estará associado a espaços de trabalho flexíveis na maioria das economias desenvolvidas. A evolução tecnológica facilitará cada vez mais essa tendência. No caso do teletrabalho, espera-se que este irá trazer benefícios a pessoas, empresas, economia e ambiente. Fiz recentemente um estudo sobre o tema do teletrabalho e gostaria de deixar algumas notas sobre o mesmo.

Muitas empresas implementam o teletrabalho porque este oferece uma resposta a vários problemas. Por exemplo, para as empresas, podem ter maior atratividade no recrutamento, flexibilidade de pessoal, satisfação no trabalho e fidelidade organizacional, para além de menores custos de instalações (escritórios ou estacionamentos). A minimização das deslocações permite poupança de tempo, e de custos logísticos, ambientais e de desgaste das infraestruturas locais. Para além disso, ajuda os funcionários a obter um melhor equilíbrio entre vida profissional e pessoal (especialmente aqueles com filhos) e, nalguns casos, a poupar custos em roupa mais formal.