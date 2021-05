Elon Musk, o novo dono disto tudo

Elon Musk não é apenas um dos homens mais ricos do mundo e um dos empreendedores em maior destaque nos tempos em que vivemos. Ele tem estado também no centro de várias polémicas em função das declarações que faz sobre o mercado de capitais, provocando movimentos muito violentos em acções e criptomoedas.



Um dos últimos comentários polémicos de Elon Musk visaram a criptomoeda Dogecoin. Durante meses, foi publicando sucessivos "tweets" sobre a Doge, chegando inclusivamente a dizer que era "um veículo financeiro imparável que ia dominar o mundo". Com o poder mediático de Musk e uma liquidez muito pequena de uma criptomoeda criada quase por brincadeira, a Doge em cerca de três meses multiplicou por 10 o valor da sua cotação! Musk ia alimentando estas subidas com posts em que colocava imagens de um cão, sempre a deixar no ar a alusão à Doge. Já este mês, deu a entender que a Doge pouco mais era do que um esquema, levando a cotação a afundar.





Musk ganhou dinheiro com estas subidas e descidas loucas da Dogecoin? Talvez, mas o dinheiro ali movimentado é tão pouco comparado com a fortuna que tem o génio (e louco) empreendedor que não faz sentido achar que ele o fez para ganhar dinheiro. Acho que há outras razões bem mais fortes para este tipo de comportamento, as quais vou abordar mais à frente, mas quero dar-vos mais exemplos da forma como as suas declarações movem os activos sobre os quais se refere.No dia 4 de Fevereiro, antes da abertura das bolsas americanas, Musk publicou um "tweet" dizendo que "Sandstorm is a masterpiece". De imediato, a empresa canadiana de extracção de ouro denominada Sandstorm disparou mais de 50% na pré-abertura. Nos minutos seguintes, a especulação sobre o alcance das palavras de Musk foi enorme, chegando ao ponto de muitos utilizadores do Twitter defenderem que o empresário estava a referir-se a uma canção de música "techno" que se chama "Sandstorm" do DJ Darude. Inclusivamente, o próprio DJ em causa falou sobre o tema. Musk mais nada comentou sobre o tema, parecendo sentado em cima do seu cadeirão lá em cima a sorrir com todo o efeito que as suas palavras criaram.Para mim, a situação mais grave ocorreu em Agosto de 2018. Nessa altura, a cotação da Tesla estava a cerca de 340 dólares e o criador da empresa veio dizer que estava a considerar retirar a acção da bolsa, oferecendo 420 dólares por cada acção. Naturalmente a cotação da Tesla disparou após essas declarações, sendo que tal facto nunca acabou por se concretizar.Elon Musk está constantemente a falar da distorção artificial que as posições curtas provocam no mercado e, por outro lado, está sistematicamente a fazer comentários que sabe que farão o mercado mover-se de uma forma completamente especulativa. Musk, num dia, diz que a Tesla vai aceitar pagamento em "bitcoins" porque isso iria ajudar o mundo a dar passos em frente e, umas semanas depois, dá uma pirueta sobre si mesmo dizendo que não vai aceitar pagamentos em criptomoedas devido ao impacto ecológico que a produção das criptomoedas acarreta. A coerência nunca foi uma virtude de Musk, mas começa a atingir limites inimagináveis.Sou um grande defensor da liberdade de expressão sobre os mercados. Já sofri várias vezes na pele o facto de não poder escrever tudo o que me apetece. Mas há limites para o que se pode dizer e escrever. Musk pode dizer que acha que a Dogecoin vai revolucionar o mundo mas não pode, uns dias depois, vir dizer que afinal aquilo é um "hustle". E muito menos pode vir dizer que está a considerar retirar a Tesla da bolsa a 420 dólares se não tiver essa intenção. A SEC (a CMVM americana) já veio sacudir a água do seu capote, dizendo que não o pode impedir de escrever o que quer. Contudo, ver um CEO de uma empresa prestar informações e planos sobre essa empresa sem que isso depois corresponda à realidade e claramente com intenção de puxar a sua cotação para cima, além de não ser benéfico para o mercado, deveria ser objecto de intervenção da SEC.Mas porque está constantemente Elon Musk a fazer mover o mercado? Porque escreve "tweets" sobre pequenas empresas ou sobre microcriptomoedas que movimentam valores que para ele são irrelevantes? Vou excluir desta análise as declarações sobre a Tesla porque é a sua empresa e os valores em causa são muito importantes. Para mim, Musk quer mostrar que tem poder e que está acima de tudo e de todos.Musk quer mostrar aos "shorts" que uma simples frase dele pode fazer voar uma acção. Musk quer mostrar que uma simples foto com um cão e com duas ou três palavras enigmáticas fazem disparar para o céu uma criptomoeda, atirando para a lama todos aqueles que disseram que a Dogecoin não tinha qualquer hipótese de subir. Musk anunciou a retirada das fábricas da Tesla da Califórnia mostrando que se os políticos não criam as condições que ele quer, muda-se para outro lado e que o dinheiro fala mais alto que qualquer político.Elon Musk é um visionário. Tiro-lhe o chapéu por isso e por tudo o que tem construído. São pessoas como ele que marcam eras, que criam rupturas e que revolucionam muitos negócios. Mas o sucesso, o dinheiro e o poder estão a criar-lhe a sensação de ser intocável, de estar acima de tudo e todos, incluindo das leis e, sobretudo, da ética e moral. Musk não é o novo "dono disto tudo" e espero que não perceba isso tarde demais.Artigo escrito em 14/05/21 às 12h20Ulisses Pereira não detém qualquer dos ativos analisados. Deve ser consultado o disclaimer integral aqui, onde também pode ser consultada a lista com as anteriores análises de Ulisses Pereira.