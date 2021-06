As últimas semanas na bolsa portuguesa não foram boas. Se é verdade que também devemos sublinhar que as quedas não foram de grande dimensão. Desde que no mês passado o PSI-20 tocou na zona de resistência dos 5.300 pontos, a reacção não tem sido a melhor e o mercado não conseguiu encontrar força para atacar e superar esse "tecto" da bolsa portuguesa.



Devo comprar? Devo vender? Estas são as questões que, sistematicamente, os investidores fazem. Ficam desiludidos se não lhes dermos respostas, mas ficariam ainda mais frustrados se soubessem que, neste momento da bolsa portuguesa, a minha resposta seria: não façam nada.



Reparem na actual situação técnica do nosso mercado - temos uma tendência ascendente, estamos muito perto de uma fortíssima resistência do PSI-20 entre os 5.300 e os 5.450 pontos e ainda um pouco longe da grande zona de suporte nos 4.650 pontos. Quem detém acções, não faz sentido vendê-las enquanto essa zona de suporte não for quebrada, porque o PSI-20 ainda não deu um verdadeiro sinal de fraqueza e a tendência é ascendente.



Quem está de fora e quer entrar, ponderar comprar quando a bolsa portuguesa está perto do seu grande "tecto" não faz também sentido. É preferível esperar para ver se essa resistência é ultrapassada, gerando mais um sinal de força e libertando as acções para voos bem mais altos ou, em alternativa, esperar que o PSI se aproxime da sua zona de suporte e tentar uma entrada com uma boa relação rentabilidade/risco e onde possa colocar um "stop" mais apertado.



"Não fazer nada" é uma frase que soa mal e que faz com que muitos de vocês se arrependam de terem gasto uns minutos a ler este analista. Mas, ao longo dos mais de 20 anos em que escrevo sobre bolsa, sempre coloquei a sinceridade acima de vendas, cliques e afins. E, na verdade, muitas das vezes o melhor movimento no mercado é nada fazer. Mesmo que dizer isto não venda jornais.







