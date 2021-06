De olho no grande tecto da Bolsa portuguesa

Fontes:

O último mês da bolsa portuguesa foi extremamente monótono. Para aqueles que começaram a negociar depois do início da pandemia e estavam habituados a dias excitantes, com enorme volatilidade e emoções à flor da pele, o último mês deve ter parecido interminável de tão entediantes que foram as sessões. Há muitos períodos assim nos mercados e é importante que os mais recentes investidores tenham noção disto, sob pena de cometerem erros por quererem acção quando o mercado pede reflexão.Apesar da monotonia, o actual momento da bolsa portuguesa é extremamente importante, do ponto de vista técnico. Em Maio, o PSI-20 parou a subida na zona dos 5.300 que tinha também servido de resistência ao índice nos primeiros dias deste ano, depois de um excelente final de 2020. Se recuarmos mais um pouco no tempo e pensarmos que a zona dos 5.450 pontos foi o tecto do PSI-20 em todo o ano de 2019 e 2020, facilmente percebemos quão forte é esta zona de resistência entre os 5.300 e os 5.450 pontos.Ao longo dos últimos meses, fui referindo os sinais de força que a bolsa portuguesa tem dado e a importância de aguentar a zona de suporte entre os 4.650 e os 4.800 pontos, teste que tem passado com distinção. Mas a quebra da zona de resistência entre os 5.300 e os 5.450 pontos levaria o PSI-20 para outro patamar, ganhando asas para voar a sério.A bolsa portuguesa tem estado monótona e desinteressante, mas os investidores perdoam-lhe se, nas próximas semanas, conseguir ultrapassar a mais importante de todas as resistências. Se isso acontecer, será de novo tempo de festa para os investidores nacionais.Artigo escrito em 11/06/21 às 12h00Ulisses Pereira não detém qualquer dos ativos analisados. Deve ser consultado o disclaimer integral aqui, onde também pode ser consultada a lista com as anteriores análises de Ulisses Pereira.