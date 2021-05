O acordar da bela adormecida

A bolsa portuguesa continua a dar sinais de vida, como que renascendo de um sono profundo com subidas sólidas e sucessivas. Tal como referi há algumas semanas, os bons dias do PSI-20 não se devem apenas a uma ou outra acção, como aconteceu no passado com o Grupo EDP. O mercado está a mover-se como um todo, como é tradição na bolsa portuguesa.



Recordo que o primeiro sinal de força foi dado em Novembro com a ruptura da resistência dos 4.300 pontos do PSI-20 e o segundo com a quebra da resistência dos 4.650 pontos. Foram sinais que não podia ignorar e que me fizeram vestir o meu fato de touro. Neste momento, a bolsa portuguesa enfrenta o maior desafio dos últimos meses - a zona de resistência entre os 5.300 e os 5.450 pontos.



Esta zona de resistência tem sido o grande "tecto" para o PSI-20, correspondendo ao máximo de Fevereiro antes da implosão da crise gerada pela pandemia e travou também as fortes subidas da nossa praça nos primeiros dias deste ano. É esta a grande resistência do principal índice português e que, se for superada, será mais um sinal de força que fará acordar mais uns quantos touros adormecidos.



Saliento que este bom desempenho da bolsa portuguesa ocorreu em simultâneo com uma pequena correcção do mercado norte-americano, o que valoriza ainda mais o que de bom tem feito o índice nacional no último mês. Ao longo da última década, foi comum vermos a nossa bolsa a dormir, enquanto o resto do mundo voava. Por isso, é reconfortante e até entusiasmante vermos a bolsa portuguesa a acordar, qual bela adormecida, em busca da resistência encantada.







Artigo escrito em 21/05/21 às 12h20

Fontes: https://live.euronext.com/pt/



Ulisses Pereira não detém qualquer dos ativos analisados. Deve ser consultado o disclaimer integral aqui,onde também pode ser consultada a lista com as anteriores análises de Ulisses Pereira.



Artigo em conformidade com o antigo Acordo Ortográfico