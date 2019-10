Sem sinais de força

É verdade que, na semana passada, os principais índices mundiais também registaram quedas fortes, sendo provável que a praça nacional tenha sofrido por contágio. Mas não podemos ignorar que esse mimetismo tem sido muito mais vincado nas quedas do que nas subidas, o que não abona nada a favor da bolsa portuguesa.Tenho frisado a importância da zona de resistência (antigo suporte) entre os 5.000 e os 5.060 pontos e o último mês tem reforçado ainda mais o caráter crucial desse valor. Essa zona travou o ressalto a meio de setembro e voltou agora a servir de tecto para a tentativa de subida no final do mês passado.Não creio que seja boa altura para se ser corajoso na bolsa portuguesa. É hora de respeitar os sinais de fraqueza que têm sido dados e ser mais defensivo na abordagem ao mercado. Claro que o PSI pode arrancar, ultrapassar a resistência entre os 5.000 e os 5.060 pontos e mostrar como os meus receios eram infundados, mas para quê correr riscos quando tão importante resistência está por perto?Há alturas em que o momento e a força do mercado convida a que sejamos agressivos. Mas em momentos como o atual, ser defensivo é a estratégia certa. Um dia, o mercado acordará de novo, mostrará força e nós damos-lhe a mão, convictamente. Mas eu não quero estar de mão dada a um mercado que cai. É demasiado perigoso.

Nem Ulisses Pereira, nem os seus clientes, nem a DIF Brokers detêm posição sobre os activos analisados. Deve ser consultado o disclaimer integral aqui



Analista Dif Brokers

ulisses.pereira@difbroker.com