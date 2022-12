A Bolha Cripto rebentou com estrondo. E agora?

Os protagonistas menos éticos irão aproveitar o estertor do ecossistema para tentar roubar e fugir. Os mais ingénuos irão assumir as culpas e pedir desculpa pelos excessos. E alguns, que até tinham uma gestão credível poderão ser apanhados nas ondas de choque e ir abaixo. Só os mais fortes, com gestão prudente e que desempenham um papel indispensável no ecossistema sobreviverão.