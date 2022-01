“A Grande Renúncia” e o trabalho pós-pandemia

As empresas devem dar um passo atrás, ouvir, aprender e fazer as mudanças esperadas pelos colaboradores – começando pelos aspetos relacionais do trabalho e pelos modelos de trabalho flexíveis e híbridos. Ao fazê-lo, as empresas podem ganhar vantagem na corrida para captar e reter os talentos necessários para uma organização próspera pós-pandemia.