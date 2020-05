Camilo Lourenço camilolourenco@gmail.com 10 de maio de 2020 às 21:30

O Poder não tem vergonha

Primeiro foi a rábula do 1º maio, com as exceções à CGTP e PCP para celebrarem a data nas ruas. Depois foi Marta Temido que, apertada na SIC, admitiu que o 13 de maio, poderia ser celebrado... à semelhança do 1º de maio. A mesma ministra que no dia seguinte voltaria atrás.