Andrew Sheng e Xiao Geng 13 de abril de 2020 às 14:00

A guerra que levamos a cabo contra a covid -19

O JPMorgan estima que as reservas médias de dinheiro são de 16 dias para os restaurantes, 19 dias para as lojas a retalho, 27 dias para as pequenas empresas, 33 dias para os serviços de alta tecnologia e 47 dias para as imobiliárias.