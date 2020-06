Andrew Sheng e Xiao Geng 09 de junho de 2020 às 14:00

Cooperar com a China ou sofrer

A pandemia deu maior tração a perigosas tendências políticas e económicas, desde o nacionalismo até à divisão digital entre trabalhadores e empresas. O aumento do desemprego, os desastres naturais relacionados com as alterações climáticas e os surtos de doenças só irão exacerbar o clima de insatisfação.