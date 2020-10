Mais vale apoiar empresas do que bancos

editorial





Temos uma crise sanitária, uma crise económica, já estivemos mais longe de uma crise política. Temos de evitar a todo o custo somar a todas estas uma crise financeira. Daí que se olhe com ansiedade para o fim das moratórias no crédito, temendo que, tal como nas alterações climáticas, o degelo das responsabilidades traga com ele o desastre.