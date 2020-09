Os desiludidos do Novo Banco

Rui Rio emudeceu e Mariana Mortágua diz que a auditoria não serve. E o Ministério Público? Uma desilusão. Maldito esclarecimento que afinal lhes tirou o tapete e o protagonismo. Há sempre danos: mina-se a confiança no banco, o principal ativo de uma instituição financeira. No limite, desvalorizam-no numa futura venda que será 25% do Estado.