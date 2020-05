André Veríssimo averissimo@negocios.pt 17 de maio de 2020 às 23:00

Tirar o tapete e estender a passadeira

Se trocar a Avenida Infante Dom Henrique pela Rua do Comércio, Mário Centeno será só um dos 25 membros do conselho do BCE e nem será o responsável pela supervisão dos maiores bancos portugueses.