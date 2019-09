André Veríssimo averissimo@negocios.pt 24 de setembro de 2019 às 23:00

Trump e o "impeachment"

Segundo vários meios da imprensa internacional, o Presidente dos EUA telefonou ao seu homólogo ucraniano para o pressionar a lançar uma investigação à família de Joe Biden, o favorito para vencer a nomeação do Partido Democrata para as presidenciais do próximo ano.