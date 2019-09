André Veríssimo averissimo@negocios.pt 10 de setembro de 2019 às 23:00

Um prémio de consolação

Elisa Ferreira não ficou com uma das oito vice-presidências, o que lhe retira peso político na Comissão. Irá trabalhar sob a orientação de dois "vices" executivos: Frans Timmermans, no domínio do "Acordo Verde" para as alterações climáticas, e Valdis Dombrovskis, que ficou com uma pasta que leva o nome "sui generis" de Uma Economia ao Serviço das Pessoas.