Celso Filipe 17 de Dezembro de 2020 às 23:00

Vamos falar de Moçambique

Os dissidentes da Renamo e os extremistas islâmicos poderão até ser estancados por via das armas, mas enquanto o governo não apostar decididamente em construir um país mais solidário e onde exista esperança no futuro repartida por todas as províncias, a instabilidade terá sempre um terreno fértil para crescer.