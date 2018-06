Fed pronta para subir juros, mas sem pressas 

Enquanto na Europa e no Japão o discurso ainda continua focado nos estímulos, do outro lado do Atlântico a conversa é outra. Jerome Powell, que já subiu juros por uma vez este ano, prepara-se para anunciar a segunda subida de 2018. A expectativa dos economistas é de que a taxa dos fundos federais suba em 25 pontos base, para um intervalo entre 1,75% e 2%. Esta será a sétima subida de juros desde que a entidade iniciou o ciclo de subidas. Apesar de a entidade continuar determinada na normalização das taxas de juro, Powell deverá reiterar uma mensagem cautelosa. Ou seja, o presidente da Fed vai garantir aos investidores, uma vez mais, que não há pressa na subida dos juros. O ritmo de normalização será gradual. "Não estamos num ponto em que a Fed precisa de se preocupar com a subida da inflação", argumenta Ellen Zentner, economista do Morgan Stanley, citado pelo MarketWatch. Com passinhos de bebé, o banco central dos EUA não desestabiliza o mercado financeiro, ao mesmo tempo que leva os juros para níveis que considera adequados.

