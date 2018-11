"Hedge funds" à espera do Dia D 

Mas nem sempre os resultados correspondem às expectativas. É o que está a acontecer actualmente com os "hedge funds". A indústria perdeu 3% em Outubro e desvaloriza 1,7%, segundo números do Hedge Fund Research, citados pela Bloomberg. Trata-se do pior mês em sete anos. E, face a estes desempenhos, muitas sociedades gestoras já estão à espera do contacto de muitos clientes, na medida em que se preparam para enfrentar o Dia D: 15 de Novembro. Esta é a data-limite para os investidores comunicarem às entidades gestoras se querem resgatar, no final do ano, o seu investimento, ou parte dele, aplicado nestes produtos. Os investidores podem retirar dinheiro destes produtos trimestralmente, tendo que fazer o aviso de resgate 45 dias antes. Os "hedge funds" já viram sair 11,1 mil milhões de dólares este ano, com os clientes decepcionados com os resultados destes produtos, que cobram comissões de gestão mais elevadas que outros fundos de investimento. Depois de anos de desinvestimento, em que muitos destes "hedge funds" foram encerrados, a próxima quinta-feira pode ser um verdadeiro Dia D.

