Patrícia Abreu pabreu@negocios.pt 07 de fevereiro de 2019 às 18:55 "Tweet" de Musk pode criar aliança eléctrica? Desta vez, há algo de bom que pode resultar de um "tweet" do líder da fabricante de carros elétricos.

Elon Musk tem dado que falar pelos seus "tweets". Um deles já lhe valeu uma investigação junto da SEC, o regulador do mercado de capitais norte-americano, e o obrigou-o a deixar de ser "chairman" da Tesla.

No entanto, desta vez, há algo de bom que pode resultar de um "tweet" do líder da fabricante de carros elétricos.

Na conhecida rede social, Musk dizia numa mensagem, publicada em novembro, que poderia ser interessante trabalhar com a Daimler/Mercades numa Sprinter elétrica. E parece que a marca de carros de luxo alemã levou esta proposta a sério. Segundo uma notícia divulgada pela Bloomberg, a Tesla e a Mercedes estão em conversações sobre uma eventual cooperação para a criação de uma versão elétrica da carrinha da Mercedes. "Estas conversações estão a acontecer", adiantou o CEO da fabricante alemã, Dieter Zetsche, numa entrevista ao Stuttgart, citada pela agência de notícias.

O mesmo responsável adiantou, porém, que o resultado destas conversas está ainda em aberto. Caso a cooperação entre as duas empresas avance, isto será um regresso ao passado, quando a Daimler adquiriu uma posição na "start-up" de Silicon Valley, que vendeu em 2014.

Será o início de uma parceria movida a eletricidade?