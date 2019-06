Supervisores arrumam tecnológicas e deixam entrar os ursos

A supervisão das gigantes tecnológicas Alphabet – "mãe" da Google –, Apple, Amazon e Facebook, foi recentemente distribuída por duas autoridades norte-americanas, pelo que possíveis escrutínios em matéria de concorrência estão a assustar os investidores. Os títulos acionistas destas empresas apresentam fortes quebras, com a Alphabet e a Apple a entrarem em "bear market", e o Facebook a aproximar-se.





O departamento de Justiça norte-americano (DoJ, na sigla em inglês) prepara-se para investigar a Google por possíveis comportamentos lesivos das dinâmicas de concorrência, de acordo com a informação divulgada pelo Wall Street Journal no passado dia 31 de maio. Mas esta tecnológica não está sozinha no escrutínio: o mesmo departamento estará a considerar uma ação semelhante relativamente à Apple, avançou esta segunda-feira, 3 de junho, a agência Reuters, sem identificar as respetivas fontes.