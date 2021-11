Estreia Mundial: Toyota revela novo Aygo Cross

Projetado e produzido na Europa ao gosto dos clientes europeus, o novo Toyota Aygo Cross utiliza a plataforma modular GA-B da marca japonesa, que foi introduzida pela primeira vez no novo Yaris e mais recentemente no Yaris Cross.Com uma carroçaria de cinco portas e 3,7 metros comprimento, o novo modelo é maior que o seu antecessor em 235 mm. É também mais largo 125 mm (para 1.740 mm), mais alto 50 mm (para 1.510 mm) e a distância entre eixos aumentou 90 mm.Como resultado, tanto a largura entre os bancos dianteiros (+20mm), como o espaço para ombros (+45mm) são agora maiores, melhorando de uma forma geral a habitabilidade.Por seu turno, o aumento do espaço de bagagem e o aproveitamento do espaço atrás dos bancos traseiros, resultaram num aumento da capacidade de carga em mais de 60 litros para 231 litros (até à chapeleira).Esteticamente, o Aygo Cross apresenta uma linha de tejadilho em cunha que lhe confere uma imagem mais dinâmica e desportiva. Na frente, as óticas LED integradas no capot superior tomam a forma de uma asa, enquanto na zona inferior, a grelha de grandes dimensões, os faróis de nevoeiro e a proteção inferior estão dispostas com base no tema do trapézio duplo que faz parte da identidade do Aygo.A marca desenvolveu também um novo conceito de cor inspirado por várias especiarias para criar uma paleta única de cores para esta nova geração do Aygo Cross. São elas o Verde Cardamom (Cardamomo), o Vermelho Chilli (Pimenta), o Bege Ginger (Gengibre) e o Azul Juniper (Zimbro), que contrastam com o preto bicolor do tejadilho e da traseira. Opcionalmente, a marca propõe um teto de lona retrátil.No interior, os vários detalhes combinam com as cores exteriores das especiarias conferindo um ‘design’ distinto ao habitáculo, incluindo o painel de bordo e a consola central.Uma edição limitada de Aygo Cross em Verde Cardamom estará disponível durante os primeiros seis meses de vendas, apresentando detalhes adicionais em laranja Mandarina mate no exterior e nas rodas de liga leve de 18" mate, assim como no interior e nos bancos.Equipado com o Toyota Smart Connect, cujas funções são acessíveis através de um ecrã tátil de 9 polegadas, este sistema oferece conectividade com e sem fios via ‘smartphone’ e é compatível Android Auto e Apple CarPlay. Permite também a ligação entre o veículo e o telemóvel através da aplicação MyT.O sistema multimédia da Toyota oferece ainda a navegação baseada na nuvem para fornecer informações de rotas e informação de trânsito. Segundo a marca, novos serviços serão introduzidos ao longo do tempo através de atualizações remotas, pelo que o novo ‘software’ e os serviços conectados serão atualizados automaticamente.O sistema de áudio da JBL consiste em um conjunto de quatro altifalantes juntamente com um amplificador de 300W e um ‘subwoofe’r de 200 mm localizado bagageira.Em matéria de segurança, o Aygo Cross dá um passo em frente introduzindo de série o Toyota Safety Sense que combina uma câmara monocular e um radar de ondas milimétricas, e apresenta: sistema de pré-colisão, deteção de peões de dia e de noite, deteção de ciclistas durante o dia, controlo de velocidade de cruzeiro adaptativo inteligente, assistência de condução inteligente, reconhecimento de sinais de trânsito (RSA) e máximos com controlo automático.O Aygo Cross é alimentado pelo motor 1KR-FE de 1 litro e 3 cilindros, já utilizado pelo seu antecessor, mas que foi melhorado para cumprir os regulamentos europeus a nível de emissões e consumos, oferecendo ao mesmo tempo elevados níveis de fiabilidade e desempenho. Está disponível com caixa manual de cinco velocidades ou transmissão CVT (variação contínua).gasolina, 3 cilindros em linha, 12 válvulas DOHC, VVT-i, injeção eletrónica.998 cc.72 cv às 6.000 rpm.93 Nm às 4.400 rpm.151 km/h (CVT); 158 km/h (manual).15,5 s (CVT); 15,6 s (manual).dianteira.CVT ou manual 5 velocidades.4,9 l (C VT); 4,7 l (manual).110 g/km (CVT); 107 g/km (manual).2022