Museu Bordalo Pinheiro: conhecer a história de Portugal sem sair do sofá

Couves ou andorinhas em cerâmica. Se é português, certamente já se cruzou com as cerâmicas da marca “Bordallo Pinheiro”. E se pudesse voltar atrás no tempo e perceber como evoluíram as criações de Rafael Bordalo Pinheiro? É possível, sem sair do sofá.

Quantas vezes foi a um museu e se questionou sobre o que haveria guardado nos arquivos? Agora, em sem sair de casa, vai ter a oportunidade de responder a esta questão. É que o Museu Bordalo Pinheiro, em Lisboa, disponibilizou a sua coleção "online".





São mais de 13 mil objetos – 13 200, para ser mais exato – disponíveis através de uma pesquisa no "site" deste museu de Lisboa. O espaço físico só reabre a 18 de maio, seguindo o plano de desconfinamento do Governo para a pandemia. Até lá, pode ir fazendo uma espécie de visita exploratória sem sair do sofá, conhecendo a coleção de Cruz Magalhães, o fundador do museu.